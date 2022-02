Cagliari | situazione Lykogiannis | ora potrebbe restare

Advertising

_Morik92_ : L'ultimo giorno di mercato della #Juventus inizierà con: - Visite mediche per #Zakaria e #Gatti - Contatto col… - LaurynBoc : RT @ECorsari: TG CAGLIARI ONLINE (diretta) - A Cagliari i no green pass fanno l'aperitivo fuori dai locali di piazza Garibaldi: la situazio… - ECorsari : TG CAGLIARI ONLINE (diretta) - A Cagliari i no green pass fanno l'aperitivo fuori dai locali di piazza Garibaldi: l… - SaverioTolomeo : RT @AndreaPini88: @matt_eoo0 Roma-Cagliari rigore assegnato e poi revocato su Zaniolo, nonostante l arbitro avesse valutato l’irruenza del… - matt_eoo0 : RT @AndreaPini88: @matt_eoo0 Roma-Cagliari rigore assegnato e poi revocato su Zaniolo, nonostante l arbitro avesse valutato l’irruenza del… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari situazione

... scavalcati dalche ha compiuto l'impresa in casa dell'Atalanta, la panchina di Zanetti ... Ora siamo consapevoli di poter vincere in ogni, sappiamo fin troppo bene che nulla è ...IN CODA - In coda cambia la, ilnon è più terz'ultimo, la vittoria di Bergamo vale il sorpasso al Venezia in caduta libera, davanti al Genoa penultimo e alla Salernitana, in ...Buonissima gestione della squadra da parte di Walter Mazzarri che, nonostante la situazione d’emergenza con tanti indisponibili, al Gewiss Stadium non sbaglia un colpo. Il Cagliari ha finalmente ...Crisi senza fine invece per i lagunari che sono scivolati al terzultimo posto in classifica, scavalcati dal Cagliari che ha compiuto l’impresa ... Ora siamo consapevoli di poter vincere in ogni ...