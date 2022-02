Abbiamo troppi mandarini? Guarda questa meraviglia da preparare in poco tempo! (Di lunedì 7 febbraio 2022) Se vogliamo conservare i mandarini per un anno ho una tecnica fondamentale da rivelarti. Conservare la frutta non è cosa semplice. Tuttavia in questo modo estremamente semplice e veloce potremo conservare i nostri mandarini per ben 12 mesi e ritrovarli come appena sbucciati. Gli ingredienti utili per creare questa piccola grande mangia solo pochissimi: 2 pezzi di chiodi di garofano 2 kg di mandarini 1 bastoncino di cannella 180 gr di zucchero Con questi ingredienti possiamo riempire 3 barattoli. Ecco il procedimento utile per conservare i mandarini per 12 mesi Prendiamo i mandarini ed eliminiamo correttamente la buccia. Dopodiché prendiamo un barattolo di vetro dalla capienza di 700 ml precedentemente pulito e asciugato con estrema attenzione. Trasferiamo al suo interno i nostri ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 7 febbraio 2022) Se vogliamo conservare iper un anno ho una tecnica fondamentale da rivelarti. Conservare la frutta non è cosa semplice. Tuttavia in questo modo estremamente semplice e veloce potremo conservare i nostriper ben 12 mesi e ritrovarli come appena sbucciati. Gli ingredienti utili per crearepiccola grande mangia solo pochissimi: 2 pezzi di chiodi di garofano 2 kg di1 bastoncino di cannella 180 gr di zucchero Con questi ingredienti possiamo riempire 3 barattoli. Ecco il procedimento utile per conservare iper 12 mesi Prendiamo ied eliminiamo correttamente la buccia. Dopodiché prendiamo un barattolo di vetro dalla capienza di 700 ml precedentemente pulito e asciugato con estrema attenzione. Trasferiamo al suo interno i nostri ...

