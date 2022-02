U&D spoiler, “Una scena orribile”: Maria De Filippi costretta ad intervenire. Non era Mai successo prima (Di domenica 6 febbraio 2022) Nelle registrazioni del 3 febbraio a Uomini e Donne stava per scoppiare una rissa tra due dei più famosi cavalieri. Ormai nel dating show Maria De Filippi è diventata di contorno. I protagonisti in studio sono talmente a caccia di dinamiche da non aver bisogno di una guida, durante le riprese. Ma spesso si ritrovano a esagerare. Le discussioni sono molte, e quella accaduta tra Armando Incarnato e Biagio Di Maro li stava per portare quasi alle mani. Solo in tal caso la presentatrice è dovuta intervenire per placare gli animi e riportare l’ordine nella sua trasmissione. Biagio Di Maro è assente dal parterre di Uomini e Donne nelle ultime puntate e già ci stavamo domandando che fine avesse fatto. Ma le anticipazioni ci dicono che il cavaliere è tornato alla carica, più agguerrito che mai. La discussione è iniziata quando il ... Leggi su howtodofor (Di domenica 6 febbraio 2022) Nelle registrazioni del 3 febbraio a Uomini e Donne stava per scoppiare una rissa tra due dei più famosi cavalieri. Ormai nel dating showDeè diventata di contorno. I protagonisti in studio sono talmente a caccia di dinamiche da non aver bisogno di una guida, durante le riprese. Ma spesso si ritrovano a esagerare. Le discussioni sono molte, e quella accaduta tra Armando Incarnato e Biagio Di Maro li stava per portare quasi alle mani. Solo in tal caso la presentatrice è dovutaper placare gli animi e riportare l’ordine nella sua trasmissione. Biagio Di Maro è assente dal parterre di Uomini e Donne nelle ultime puntate e già ci stavamo domandando che fine avesse fatto. Ma le anticipazioni ci dicono che il cavaliere è tornato alla carica, più agguerrito che mai. La discussione è iniziata quando il ...

