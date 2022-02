Torino | Paro | «Partita al di sotto delle nostre solite»

(Di domenica 6 febbraio 2022) Matteo, allenatore in seconda del, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro l’Udinese Matteoha parlato ai microfoni di DAZN dopo lacontro l’Udinese. Lele dell’allenatore in seconda del– «Sicuramente abbiamo fatto una prestazione al dipossibilità. Sfruttate pocosituazioni che volevamo fare. Sapevamo di affrontare una squadra difficile e siamo stati meni intensi del solito». MOTIVO- «Lukic lo abbiamo utilizzato come soluzione pe ripartire da dietro. Per i motivi della sconfitta ne parleremo. Capitano partite così in stagione, ma dobbiamo riprenderci subito». MILINKOVIC – «Gli errori possono capitare, deve stare ...

Cambi in difesa anche per i granata guidati da(Juric squalificato), che non potendo contare ... Ilha un sussulto al 65' sfiorando il vantaggio con Singo (reattiva risposta di Silvestri), ...Cioffi(3 - 4 - 2 - 1): V. Milinkovic - Savic; Zima, Buongiorno (7' st Pobega), Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria (25' st Pellegri). All....Matteo Paro, vice-allenatore del Torino, ha parlato nel postpartita dopo la sconfitta contro l’Udinese. Prima della sosta molto bene, ora i ragazzi devono riprendersi subito”. (Stop and Goal) "No, ...In panchina al posto dello squalificato Juric, Matteo Paro ha commentato ai microfoni di DAZN la prestazione del Torino contro l'Udinese. Il vice allenatore granata si è soffermato su alcuni aspetti ...