Tommaso Zorzi racconta Sabrina Ferilli | “Vi svelo com’è nel privato”

Advertising

realtimetvit : Potremmo stare ore ad ascoltare le chicche sanremesi di @tommaso_zorzi. ?? La sapevi questa sui Matia Bazar?… - realtimetvit : Ogni grande cantante ha la sua storia e oggi @tommaso_zorzi ci racconta quella di Nilla Pizzi. ?? #Sanremo2022… - realtimetvit : Abbattere convinzioni e stereotipi attraverso la musica e lo spettacolo: è quello che fecero @SabrinaSalerno e… - bluelliexx : RT @Jerulina2022: Io vorrei che in puntata ospitassero Tommaso Zorzi a sostegno di Jess #jeru - Zorpanelcuore : @tommaso_zorzi facci un pensierino????#tzvip #gfvip #jeru -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Il Tempo

sui social elogia Sabrina e racconta come è nata la loro amicizia A parlare tra tutti è stato l'ex vincitore del Grande fratello vip, ovvero. Quest'ultimo, subito dopo il ...L'amico intimo diha condito la prestazione della madre con un commento al bacio, meritevole di un personaggio che non vedevamo così coinvolto, da troppo tempo, in un contesto di quella ...Ma com’è Sabrina Ferilli nella vita privata? A rispondere alla nostra domanda ci ha pensato Tommaso Zorzi, vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip e opinionista dell’ultima stagione ...Molto vicino a Sabrina Ferilli Tommaso Zorzi che subito dopo il non monologo dell’attrice ha ricordato sul suo profilo social l’amicizia che lo lega a lei. L’ex vincitore del GFVIP5 ha raccontato ...