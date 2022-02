Televoto a Sanremo, ecco come sarebbe stata la classifica con i soli voti del pubblico (Di domenica 6 febbraio 2022) La classifica del Festival di Sanremo 2022 ormai la conosciamo a memoria, con Mahmood e Blanco primi, Elisa seconda e Gianni Morandi terzo. Una classifica realizzata sommando le preferenze di Televoto, giuria demoscopica e sala stampa. Ma come sarebbe stata la classifica se a deciderla fosse stato esclusivamente il pubblico da casa? Il Televoto ha dato il 54% a Mahmood e Blanco, seguiti da Gianni Morandi col 23% ed Elisa 21%. A ristabilire il podio che tutti noi conosciamo sono stati sala stampa e demoscopica che hanno entrambi dato la vittoria a Brividi, ma messo al secondo posto Elisa e terzo Morandi. Finale da capogiro #Sanremo2022 Al Televoto secco Mahmood ... Leggi su biccy (Di domenica 6 febbraio 2022) Ladel Festival di2022 ormai la conosciamo a memoria, con Mahmood e Blanco primi, Elisa seconda e Gianni Morandi terzo. Unarealizzata sommando le preferenze di, giuria demoscopica e sala stampa. Malase a deciderla fosse stato esclusivamente ilda casa? Ilha dato il 54% a Mahmood e Blanco, seguiti da Gianni Morandi col 23% ed Elisa 21%. A ristabilire il podio che tutti noi conosciamo sono stati sala stampa e demoscopica che hanno entrambi dato la vittoria a Brividi, ma messo al secondo posto Elisa e terzo Morandi. Finale da capogiro #2022 AlMahmood ...

