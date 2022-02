Advertising

sportface2016 : #UdineseTorino, incredibile episodio: #Buongiorno si toglie la maglia e chiede il giallo prima di uscire per saltar… - Corriere : Udinese-Torino 2-0: Molina al 93’ e Pussetto, granata ko nel finale - laziopress : Serie A: il Torino crolla nel finale, Molina e Pussetto regalano i tre punti all’Udinese - TuttoQuaNews : RT @tuttosport: #UdineseTorino 2-0: #Molina e #Pussetto affossano #Juric nel finale ?? - yassine01937035 : RT @CORNERNEWS24: #Calcio - Serie A: Udinese-Torino 2-0 Friulani due volte in gol nel recupero della ripresa -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Udinese

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Le parole di Molina, esterno dell', ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria contro il Torino Molina, esterno dell', ha trovato il gol che ha sbloccato la sfida contro il Torino. Le sue parole a DAZN PARTITA - "Veramente molto felice per il lavoro che abbiamo con tutta la ...Un lampo, appunto, perché a far gioco è sempre l'. Che a un minuto dal 45' ha un'opportunità ghiottissima: Beto appoggia per Success , che indugia e si fa contrarre il tiro a un paio di metri ...Allenatore Cioffi 6,5 - Tre punti importantissimi per i bianconeri. La sua Udinese non è ancora brillantissima ma questa sera non molla mai e alla fine trova tre punti meritati per quel che si è visto ...Molina, esterno dell’Udinese, ha trovato il gol che ha sbloccato la sfida contro il Torino. Le sue parole a DAZN PARTITA – «Veramente molto felice per il lavoro che abbiamo con tutta la squadra. Alla ...