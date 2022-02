Advertising

CalcioNews24 : #Sassuolo, tegola #Scamacca: salterà la #Roma per squalifica -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo tegola

Calcio News 24

Commenta per primo Bruttaper la Sampdoria, che perde Manolo Gabbiadini: al 35' della sfida con ill'attaccante si è fermato per un problema al ginocchio sinistro rimediato da solo nel tentativo di arrivare su ...Piccolaper Roberto Mancini e la Nazionale italiana che nelle prossime ore sarà impegnata nello stage ... Caleb Okoli, dalla Cremonese, e il centrale del, Gian Marco Ferrari. Oggi, ...Giornata davvero negativa per il Sassuolo che oltre a Raspadori contro la Roma nel prossimo turno dovrà fare a meno anche di Scamacca Gianluca Scamacca non giocherà la prossima settimana la sfida che ...Staff medico in campo. 2' Prima occasione per la Juve: Iling mette al centro per Chibozo, ma il portiere del Sassuolo anticipa l'attaccante di poco. 1' Calcio d'inizio. 45+1' GOL DELLA JUVE: Chibozo s ...