Pacemaker e defibrillatori, attenti alla distanza dal cellulare: almeno 15 cm (Di domenica 6 febbraio 2022) Lo studio dell’Istituto Superiore di Sanità appena pubblicato dalla rivista Pacing and Clinical Electrophysiology. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 6 febbraio 2022) Lo studio dell’Istituto Superiore di Sanità appena pubblicato drivista Pacing and Clinical Electrophysiology.

Advertising

istsupsan : ??Da #smartphone possibili rischi per #pacemaker e #defibrillatori ??Necessaria distanza di almeno 15 cm tra iPhone… - DAELiguria : Studio dell'ISS conferma: 'Tenere a distanza gli iPhone 12 da pacemaker e defibrillatori' - - DAELiguria : iPhone 12: il magnete può attivare l'interruttore di pacemaker e defibrillatori - FocusTECH - DAELiguria : Attenzione all' iPhone 12 per chi ha pacemaker o defibrillatori. - LuigiCastella14 : iPhone 12: il magnete può attivare l’interruttore di pacemaker e defibrillatori -