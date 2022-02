Oroscopo di Paolo Fox Lunedì 7 Febbraio 2022 | Vergine forte

Leggi su zon

(Di domenica 6 febbraio 2022) L’diFox per oggi,Ariete L’Ariete sente che verrà il momento di fare qualcosa di diverso e sappiamo che molto delle situazioni che state analizzando e vivendo saranno portatrici di fortuna magari di un rinnovo di accordi perché maggio sarà un mese di grandi eventi. In questo periodo cercate di evitare conflitti in famiglia e soprattutto se ci sono delle questioni di casa aperte, prestate attenzione. Toro E’ vero che abbiamo Mercurio e Venere favorevoli e questo rappresenta una piccola vittoria, un cambiamento importante ma resta questa posizione pesante di Saturno che indica qualche modo la necessità di cambiare vita e cambiare ritmi. Il cambiamento potrebbe essere fonte di serenità ed è proprio questo quello che state cercando, l’amore si è confermato, può durare molto ...