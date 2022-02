Monterosi Taranto 1-0 DIRETTA LIVE: Ekuban sblocca il match (Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo il pareggio ottenuto contro il Campobasso (1-1), il Taranto si prepara ad affrontare il Monterosi in trasferta nel 25esimo turno di campionato. Monterosi-Taranto si prospetta un match... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo il pareggio ottenuto contro il Campobasso (1-1), ilsi prepara ad affrontare ilin trasferta nel 25esimo turno di campionato.si prospetta un...

Advertising

taras706ac : ?? MONTEROSI T. ?? TARANTO 1-0 ? 35' - ?? #MTU: Joseph Ekuban realizza il vantaggio di testa, sfruttando una goffa re… - ArmandoSoave85 : 35° minuti Monterosi in vantaggio Monterosi vs Taranto 1-0 - palpitesfutbol : GOL DO(A) Monterosi Tuscia! Monterosi Tuscia [1] x [0] Taranto Campeonato Italiano 3ª Grupo C - 2021/2022 - 25ª Ro… - ArmandoSoave85 : Serie C - girone C Monterosi vs Taranto ???? - taras706ac : ?? MONTEROSI T. ?? TARANTO 0-0 ? 1' - Inizia ora -