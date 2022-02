Minuto di silenzio per Zamparini: la curva del Venezia si gira di spalle (Di domenica 6 febbraio 2022) . Incredibile quanto accaduto al Penzo Incredibile quanto accaduto al Penzo prima di Venezia-Napoli: durante il Minuto di silenzio per la scomparsa di Maurizio Zamparini – presidente dei lagunari per 15 anni – la curva composta dai tifosi Veneziani ha scelto di dare le spalle al terreno di gioco. Su Facebook, l’ex vice presidente del Palermo Tony Di Piazza ha scritto: «Che schifo!! Vergognoso. Mandato messaggio privato di sgomento al signor Niederauer, patron del Venezia». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 febbraio 2022) . Incredibile quanto accaduto al Penzo Incredibile quanto accaduto al Penzo prima di-Napoli: durante ildiper la scomparsa di Maurizio– presidente dei lagunari per 15 anni – lacomposta dai tifosini ha scelto di dare leal terreno di gioco. Su Facebook, l’ex vice presidente del Palermo Tony Di Piazza ha scritto: «Che schifo!! Vergognoso. Mandato messaggio privato di sgomento al signor Niederauer, patron del». L'articolo proviene da Calcio News 24.

