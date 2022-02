LIVE Varese-Virtus Bologna 48-41, Serie A basket 2022 in DIRETTA: Vene e Beane fanno volare Varese in un secondo quarto perfetto (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce il primo tempo e Varese compie una clamorosa rimonta, con un secondo quarto chiuso 32-16 e va al riposo sul +7. 48-41 Tripla di Beane e Varese che va a +7! 45-41 Due su due ai liberi per Beane 43-41 Canestro di Ferrero 41-41 Canestro di De Nicolao 39-41 Canestro di Weems 39-39 Vene ancora e pareggio 37-39 Tripla di Vene, ancora lui! Varese a -2 34-39 Canestro di Jaiteh 34-37 Due su due ai liberi per Ferrero 32-37 Canestro di Jaiteh 32-35 Canestro di Alibegovic che schiaccia 32-33 Due su due ai liberi per Keene 30-33 Canestro di Jaiteh in contropiede 30-31 Canestro di Beane in ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFinisce il primo tempo ecompie una clamorosa rimonta, con unchiuso 32-16 e va al riposo sul +7. 48-41 Tripla diche va a +7! 45-41 Due su due ai liberi per43-41 Canestro di Ferrero 41-41 Canestro di De Nicolao 39-41 Canestro di Weems 39-39ancora e pareggio 37-39 Tripla di, ancora lui!a -2 34-39 Canestro di Jaiteh 34-37 Due su due ai liberi per Ferrero 32-37 Canestro di Jaiteh 32-35 Canestro di Alibegovic che schiaccia 32-33 Due su due ai liberi per Keene 30-33 Canestro di Jaiteh in contropiede 30-31 Canestro diin ...

