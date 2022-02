La Juve vola con il mercato: dopo Vlahovic anche Zakaria in gol (Di domenica 6 febbraio 2022) La Juventus sta vincendo contro l’Hellas Verona grazie ai suoi uomini mercato: dopo Vlahovic in gol anche Zakaria La Juventus sta trovando una vittoria importante contro l’Hellas Verona e lo sta facendo con gli innesti dal mercato. dopo Vlahovic è arrivato il momento di festeggiare anche per Zakaria. Bello l’assist di Morata e bravo il centrocampista di piatto a trafiggere Montipò. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 febbraio 2022) Lantus sta vincendo contro l’Hellas Verona grazie ai suoi uominiin golLantus sta trovando una vittoria importante contro l’Hellas Verona e lo sta facendo con gli innesti dalè arrivato il momento di festeggiareper. Bello l’assist di Morata e bravo il centrocampista di piatto a trafiggere Montipò. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA L'articolo proviene da Calcio News 24.

