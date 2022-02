Juventus-Verona | le formazioni ufficiali | scelte obbligate per Tudor

(Di domenica 6 febbraio 2022) Vincono Milan e Napoli su Inter e Venezia, si ferma invece l’Atalanta in casa contro il Cagliari: alla ripresa del campionato, la, di scena allo Stadium contro il, ha la ghiotta occasione di sorpassare la Dea e piazzarsi a quota 45 punti in classifica. Di contro, gli uomini di Igor, attualmente al nono posto con 33 punti, vogliono continuare a fare bene, nonostante le fortuite assenze di Faraoni e Caprari, fermato da una distorsione alla caviglia, e dello squalificato Simeone. LA PRIMA DI VLAHOVIC Questa sera a Torino gli occhi saranno inevitabilmente puntati sul neo arrivato Dusan Vlahovic, approdato in bianconero per 70 milioni di euro più 5 di bonus, in una trattativa che si è di fatto aperta e sbloccata negli ultimi giorni di mercato. Vlahovic,, Continassa Quello del serbo ...

Nessuna squadra ha ottenuto più punti di(sette per entrambe) grazie a gol segnati nell'ultimo quarto d'ora di partita in questo campionato - negli ultimi 15 minuti di gioco ......30 Atalanta - Cagliari 1 - 2 15:00 Bologna - Empoli 0 - 0 15:00 Sampdoria - Sassuolo 4 - 0 15:00 Venezia - Napoli 0 - 2 18:00 Udinese - Torino 0 - 0 20:45CALCIO - LA LIGA 14:00 ...All'Allianz Stadium è tutto pronto per la gara tra Juventus ed Hellas Verona valida per la 24ª giornata di Serie A. Una partita importantissima per i bianconeri che vista la sconfitta interna ...