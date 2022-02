Juve, voglia di tridente: Allegri schiera subito i suoi assi (Di domenica 6 febbraio 2022) Juve Verona: Allegri pronto a lanciare il tridente già stasera, ma serve un ingrediente fondamentale affinché funzioni al meglio Cresce l’attesa in vista della gara di questa sera contro il Verona, la prima dopo un mercato da sogno da parte della Juventus. Tra i tifosi e non solo c’è voglia di vedere all’opera e tutti insieme Dybala, Vlahovic e Morata. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tridente sembra essere la soluzione più probabile ed è pronto a diventare un mix che può risultare decisivo. Come sottolineato in conferenza stampa da Allegri, sarà necessario però l’equilibrio tra tutte le parti affinché il super attacco funzioni al meglio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 febbraio 2022)Verona:pronto a lanciare ilgià stasera, ma serve un ingrediente fondamentale affinché funzioni al meglio Cresce l’attesa in vista della gara di questa sera contro il Verona, la prima dopo un mercato da sogno da parte dellantus. Tra i tifosi e non solo c’èdi vedere all’opera e tutti insieme Dybala, Vlahovic e Morata. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ilsembra essere la soluzione più probabile ed è pronto a diventare un mix che può risultare decisivo. Come sottolineato in conferenza stampa da, sarà necessario però l’equilibrio tra tutte le parti affinché il super attacco funzioni al meglio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

