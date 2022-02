Grave infortunio per l’ex Napoli: esce in lacrime (Di domenica 6 febbraio 2022) È stato costretto ad abbandonare anzitempo il campo Manolo Gabbiadini nel corso del match fra Sampdoria e Sassuolo. L’attaccante, che ha militato nel Napoli fra il 2015 e il 2017, è uscito in lacrime a causa di un infortunio al ginocchio sinistro. Foto: Getty Images- Manolo Gabbiadini Non ci sono ancora notizie sulla reale entità dell’infortunio ma il giocatore sembrava piuttosto dolorante. Un’infortunio che rappresenta anche una brutta botta per la Sampdoria, costretta a perdere per un periodo indefinito un giocatore in gran forma, autore di 6 gol fin qui in campionato. Leggi su spazionapoli (Di domenica 6 febbraio 2022) È stato costretto ad abbandonare anzitempo il campo Manolo Gabbiadini nel corso del match fra Sampdoria e Sassuolo. L’attaccante, che ha militato nelfra il 2015 e il 2017, è uscito ina causa di unal ginocchio sinistro. Foto: Getty Images- Manolo Gabbiadini Non ci sono ancora notizie sulla reale entità dell’ma il giocatore sembrava piuttosto dolorante. Un’che rappresenta anche una brutta botta per la Sampdoria, costretta a perdere per un periodo indefinito un giocatore in gran forma, autore di 6 gol fin qui in campionato.

Advertising

Eurosport_IT : Sia Federer che Nadal, entrambi a 35 anni, hanno vinto gli @AustralianOpen dopo essere rientrati da un grave infort… - FPanunzi : @AleGuerani Baselli ha avuto un infortunio grave. Benassi non so, ma è vero che è sparito rapidamente - Pasoprince7 : RT @calcioinglese: Il grave infortunio dello scorso settembre che lo ha tenuto lontano dai campi per 6 mesi e poi il ritorno in campo con g… - SNAPOLI24 : @LelloPinto Noi chi? Quando “voi” la smetterete di giudicare Victor ogni volta alla prima partita dopo un grave inf… - luigidiplacido : @frigiola Sei arrivato al punto di augurare un infortunio grave ad un giocatore avversario. Spero tu sia un padre m… -