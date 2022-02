Come la regina Elisabetta II nessuno mai (Di domenica 6 febbraio 2022) C’è molto da festeggiare, per i dieci settennati di regale dedizione al paese di una regina Elisabetta olimpica e impeccabile Come solo chi non è mai stato sottoposto al batticuore di un’elezione può essere, fissa in quella sfera simbolica alla quale si può guardare (senza perdersi troppo nei dettagli) sia nei tempi felici che in quelli politicamente infelici. Nessun re britannico ha mai raggiunto il giubileo di platino, la maratona dei regnanti di tutti i tempi e luoghi vede ancora saldamente in testa il Re Sole, sul trono dal 1643 al 1715, seguito dal thailandese Bhumibol, scomparso nel 2016 dopo 70 anni e 129 giorni sul trono (il terzo è Johann del Liechtenstein, con sette decenni e tre mesi), e questo un po’ di vertigine la dà, soprattutto quando il dibattito pubblico britannico è da anni dominato dal concetto astruso di “world ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 6 febbraio 2022) C’è molto da festeggiare, per i dieci settennati di regale dedizione al paese di unaolimpica e impeccabilesolo chi non è mai stato sottoposto al batticuore di un’elezione può essere, fissa in quella sfera simbolica alla quale si può guardare (senza perdersi troppo nei dettagli) sia nei tempi felici che in quelli politicamente infelici. Nessun re britannico ha mai raggiunto il giubileo di platino, la maratona dei regnanti di tutti i tempi e luoghi vede ancora saldamente in testa il Re Sole, sul trono dal 1643 al 1715, seguito dal thailandese Bhumibol, scomparso nel 2016 dopo 70 anni e 129 giorni sul trono (il terzo è Johann del Liechtenstein, con sette decenni e tre mesi), e questo un po’ di vertigine la dà, soprattutto quando il dibattito pubblico britannico è da anni dominato dal concetto astruso di “world ...

