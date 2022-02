Cannavaro | 'Juve arbitro dello scudetto'

Advertising

Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #JuveVerona #SerieA #Juventus, Cannavaro: “Arbitro dello scudetto, terrà il passo”… - AJGNewsOfficial : ??? #Cannavaro alla @Gazzetta_it: 'La #Juventus può diventare arbitro dello scudetto. Napoli e #Milan hanno pareggia… - wolf2lone : @GoalItalia Detto da #cannavaro fa ridere già così. Ma è sempre quel #cannavaro che si finse malato un anno per passare alla juve? - gilnar76 : Cannavaro: «Juve potenziata dal mercato. Allegri sarà arbitro dello scudetto» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : Cannavaro: «Juve potenziata dal mercato. Allegri sarà arbitro dello scudetto» - -

Ultime Notizie dalla rete : Cannavaro Juve

Il vincitore del Pallone d'oro 2006 alla Gazzetta dà un consiglio all'allenatore del Napoli e dice Pernon potrà rimontare lache però può diventare arbitro del tricolore- 'Vedendo lo stato di forma di adesso, penso che anche loro possano pensare a qualcosa in più ...CT - 'Mi piacerebbe conoscerlo e mi è dispiaciuto che abbia detto di no. So che non se l'...Cannavaro a La Gazzetta dello Sport – Fabio Cannavaro, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato della Juventus, uscita rinforzata dal mercato dopo gli acquisti di Vlahovic e Zakaria.Fabio Cannavaro torna a parlare del campionato nostrano intervenendo ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Indubbiamente con gli acquisti fatti nel mercato di gennaio la Juventus si è molto ...