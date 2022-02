Brescia | esonerato Inzaghi | torna Diego Lopez

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE B BRESCIA, ESONERATO FILIPPO INZAGHI Diego Lopez favorito per sostituirlo #SkySport #SerieB… - DiMarzio : #Brescia: esonerato #Inzaghi. #Cellino richiama #Lopez - CalcioPillole : #Brescia, #Cellino chiude il rapporto con #Inzaghi. - notizie_milan : Brescia: esonerato Filippo Inzaghi Inzaghi - DIRETTADCM : ??ULTIM’ORA ?? Il #Brescia ha esonerato Pippo #Inzaghi! [ @DiMarzio ] -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia esonerato

La Gazzetta dello Sport

... che con un lungo post ha salutato i tifosi di, che lo avevano eletto a bandiera della ...del progetto per cui a Varese era stato chiamato da Conti (licenziato) assieme a Vertemati (). ...... finisce 84 a 90 la gara, fondamentale in ottica salvezza per il Varese! Diretta/Pesaro (... come abbiamo ricordato la squadra, nel frattempo passata dall'Adriano Vertemati all'...Clamorosa decisione di Cellino, che esonera Inzaghi e richiama Diego Lopez. L'uruguaiano ha già allenato il Brescia nel 2020 Clamorosa decisione di Cellino, che esonera Inzaghi e richiama Diego Lopez.Clamorosa svolta in casa Brescia: dopo il pareggio 0-0 con il Cosenza Filippo Inzaghi è stato esonerato. Manca l'annuncio ufficiale, ma la decisione è arrivata nel pomeriggio e a tarda sera è stata ...