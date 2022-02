Brad Pitt rivela: “Rompere una famiglia situazione difficilissima” (Di domenica 6 febbraio 2022) Brad Pitt, 58 anni, parla del divorzio da Angelina Jolie: per la prima volta l’attore racconta i retroscena di un addio doloroso, la fine di un amore ostacolato dalle sue dipendenze. L’attore del film prodotto dalla 20th Century Fox “Ad Astra” in una recente intervista al settimanale ‘Oggi’ ha parlato del divorzio da Angelina Jolie … Leggi altro » L'articolo proviene da TenaceMente.com. Leggi su tenacemente (Di domenica 6 febbraio 2022), 58 anni, parla del divorzio da Angelina Jolie: per la prima volta l’attore racconta i retroscena di un addio doloroso, la fine di un amore ostacolato dalle sue dipendenze. L’attore del film prodotto dalla 20th Century Fox “Ad Astra” in una recente intervista al settimanale ‘Oggi’ ha parlato del divorzio da Angelina Jolie … Leggi altro » L'articolo proviene da TenaceMente.com.

Advertising

vpmenegat : o corolla brad pitt - UnComfortabNumb : @miss_chifo Ma poi… da che pulpito… non mi pare certo Brad Pitt… - axelvassallo : RT @de_giovannna: Quando penso a questa pandemia mi vengono in mente filma tipo io sono leggenda o zombie con Brad Pitt e anche quello con… - de_giovannna : Quando penso a questa pandemia mi vengono in mente filma tipo io sono leggenda o zombie con Brad Pitt e anche quell… - Ric_Nes : Va beh io non sono Brad Pitt, voi non siete Gianni Brera, quindi? -