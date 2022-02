Amadeus spegne il Ferilli gate | nessuna tensione | era solo inciampata

(Di domenica 6 febbraio 2022) Spenta anche quella che sembrava essere una grandissima polemica a poche ore dalla finale del Festival di Sanremo. Per tutta la notte il video di un fuori onda di Sabrinaha spopolato sui social e c’era quindi grande attesa per un commento disu quello che si era sentito dire. Oggi quindi in conferenza stampa, la prima domanda sul tema è stata fatta dal giornalista Andrea Conti che ha provato a introdurre il “Sabrina”. Tutto spento subito dache ha detto di non essere a conoscenza di niente, per cui Coletta ha dovuto spiegare al conduttore quello che stava succedendo. Spiegazione che a molti è sembrata un po’ strana ma che comunque va presa per buona.ha raccontato che Sabrinaa differenza delle altre conduttrici, ha ...

Advertising

Unf_Tweet : - SimonaEmmaG18 : Amadeus spegne subito il ferilli gate. Chissà.... #sanremo22 #Sanremo2022 - SimonaEmmaG18 : Amadeus spegne subito le polemiche sul Sabrina Ferilli gate #Sanremo2022 - carotelevip : Con Sabrina Ferilli a briglie sciolte per Amadeus si profila una seratina difficile. 'Dove si spegne?' ha detto il… - franco_sala : 'Mi sembra una cavolata'. Amadeus spegne il caso Morandi - -

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus spegne

... nella notte del 6 febbraio re Giorgio VI sia Sandringham, nella residenza dei Windsor (...il documentario intitolato Royal Family vale l'audience di tre festival di Sanremo condotti da: ...Stando a quanto raccontato da, inoltre, neanche lui era a conoscenza dell'arrivo di Jovanotti fino a quando non lo ha visto la mattina nell'hotel in cui alloggia, accanto all'Ariston. Il ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...La replica dell'eterno ragazzo non si è fatta attendere... La risposta di Gianni Morandi "Io credo che Jovanotti abbia avuto questo invito da Amadeus di aggiungere qualcosa. D'altronde lui è l'autore ...