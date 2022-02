A Tavagnacco una biblioteca in crescita (Di domenica 6 febbraio 2022) L’emergenza sanitaria continua a condizionare inevitabilmente tutte le iniziative di aggregazione, comprese quelle promosse dalla biblioteca Comunale, che però ha saputo adeguarsi al perdurare della situazione di emergenza con una serie di proposte che sono risultate vincenti. È assolutamente positivo il bilancio delle principali attività dell’anno appena trascorso: infatti, a fronte dei 15.893 prestiti effettuati nel 2020 (annualità condizionata da un periodo di chiusura dell’attività della biblioteca stessa), nel 2021 si sono registrati complessivamente 17.689 prestiti.Quanto al patrimonio librario poi, si è passati da 30.170 documenti del 2020 ai 31.955 del 2021, suddivisi tra la Sezione Ragazzi, Friuli, Cinema, fondo Petrei, Centro Ascolto Donne, Fondo Autismo, fondo Tosoni, fondo Balzano e 14.490 documenti che compongono il restante patrimonio ... Leggi su udine20 (Di domenica 6 febbraio 2022) L’emergenza sanitaria continua a condizionare inevitabilmente tutte le iniziative di aggregazione, comprese quelle promosse dallaComunale, che però ha saputo adeguarsi al perdurare della situazione di emergenza con una serie di proposte che sono risultate vincenti. È assolutamente positivo il bilancio delle principali attività dell’anno appena trascorso: infatti, a fronte dei 15.893 prestiti effettuati nel 2020 (annualità condizionata da un periodo di chiusura dell’attività dellastessa), nel 2021 si sono registrati complessivamente 17.689 prestiti.Quanto al patrimonio librario poi, si è passati da 30.170 documenti del 2020 ai 31.955 del 2021, suddivisi tra la Sezione Ragazzi, Friuli, Cinema, fondo Petrei, Centro Ascolto Donne, Fondo Autismo, fondo Tosoni, fondo Balzano e 14.490 documenti che compongono il restante patrimonio ...

A Tavagnacco una biblioteca in crescita

comprese quelle promosse dalla Biblioteca Comunale, che però ha saputo adeguarsi al perdurare della situazione di emergenza con una serie di proposte che sono risultate vincenti. È assolutamente

