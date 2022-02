VIDEO Matthias Mayer rischia una brutta caduta in prova e si fa il segno della croce (Di sabato 5 febbraio 2022) Giornata difficile per lo sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022; a Yanqing, dove si stanno svolgendo le prove di discesa maschile, l’assoluto protagonista è di fatto il vento. Sembra strano a dirsi ma è effettivamente così: le condizioni metereologiche non favoriscono di certo gli atleti e, infatti, si è arrivati alla cancellazione della terza prova di discesa maschile per il troppo vento. Già nella seconda prova, alcuni atleti hanno avuto difficoltà nello sciare, come successo all’austriaco Matthias Mayer che ha rischiato una brutta caduta e, conseguentemente, un brutto infortunio. Sci alpino, cancellata per il troppo vento la terza prova della discesa maschile Fortunatamente per lui, qualcuno dall’alto ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) Giornata difficile per lo sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022; a Yanqing, dove si stanno svolgendo le prove di discesa maschile, l’assoluto protagonista è di fatto il vento. Sembra strano a dirsi ma è effettivamente così: le condizioni metereologiche non favoriscono di certo gli atleti e, infatti, si è arrivati alla cancellazioneterzadi discesa maschile per il troppo vento. Già nella seconda, alcuni atleti hanno avuto difficoltà nello sciare, come successo all’austriacoche hato unae, conseguentemente, un brutto infortunio. Sci alpino, cancellata per il troppo vento la terzadiscesa maschile Fortunatamente per lui, qualcuno dall’alto ...

Advertising

nowbacktome_ : RT @somespells: confermato che matthias non è pelato quelli della prigione hanno avuto pietà - herovchild : RT @somespells: confermato che matthias non è pelato quelli della prigione hanno avuto pietà - blvkbastard : matthias che festeggia perché non l’hanno pelato ad hellgate - somespells : confermato che matthias non è pelato quelli della prigione hanno avuto pietà - medalhellway : RT @ESA_Italia: Dopo l'arrivo a bordo di @playmobil @ROBertknows_PM , @astro_matthias ha approfittato dell'occasione per accompagnarlo in u… -