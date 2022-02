Vanessa Incontrada al settimo cielo | non poteva esserci risveglio migliore

Leggi su altranotizia

(Di sabato 5 febbraio 2022) Grandi notizie per, ora al. Così come anche i suoi fan, apparsi davvero molto felici per lei. Ecco il motivo di questa grande e immensa gioia. Una tra le migliori attrici in circolazione,ha più volte dato prova del suo talento e della sua naturalezza nell’interpretare personaggi dai toni più drammatici come Scomparsa o Un’Altra Vita ma anche caratteri più frizzanti come in Non Dirlo al mio Capo.-AltranotiziaE’ anche una conduttrice che travolge con la sua simpatia ed esuberanza; impossibile non ricordarla in Zelig accanto a Claudio Bisio o ai Music Awards, accanto a Carlo Conti. Ebbene! A proposito della sua carriera, ecco sopraggiungere una bellissima notizia ...