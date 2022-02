Vandali al cimitero ebraico | ' Alcune tombe scoperchiate E c' è chi lo usa come discarica'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vandali cimitero

corriereadriatico.it

ANCONA - Una ferita aperta che il Comune in questo fine settimana cercherà di sanare. Il riferimento è alebraico delle Tavernelle dove, nei mesi scorsi, è crollato un grosso pino che ha devastato cinque tombe. È l'intera area cimiteriale a essere in stato di abbandono, non solo nel luogo delle ...... 'Ecco la nostra custode del parco dell Eden dei ragazzi Angeli di Ninfa di Ceresole d Alba trovata alla rotonda vicino aldi Sommariva Bosco. Questiche si sentono così importanti a ...Dentro il cimitero sono stati compiuti degli atti vandalici. La Stella di David in marmo sopra la tomba di mio zio è stata rotta, poi basta guardare le vetrate della Sala del Commiato per rendersi ...VEROLENGO. Un prodotto specifico per cancellare le scritte dai muri. Sarà rimossa così la frase “negazionista”, “Basta restrizioni”, apparsa sul muro di cinta del cimitero, nella notte fra lunedì 31 ...