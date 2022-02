Si indaga su 100mila pesci morti abbandonati in mare da peschereccio

(Di sabato 5 febbraio 2022) Il ministero della Pesca francese ha ordinato un’inchiesta per presunta violazione delle regole sulla pesca, dopo che l’organizzazione Sea Shepard ha diffuso fotografie e video di un’enorma massa dirilasciata da un enormenell’Atlantico al largo della Francia. Secondo l’organizzazione ambientalista si è trattato di circauccisi e. Il ministro Annick Girardin ieri si è definito “scioccato” dalle immagini e ha ordinato l’indagine al Centro nazionale per la sorveglianza sulla pesca.

Il Sole 24 ORE

