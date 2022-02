Sanremo 2022, serata finale stasera in tv: orario, programma, scaletta, anticipazioni (Di sabato 5 febbraio 2022) Il Festival di Sanremo 2022 è giunto alla quinta ed ultima serata, quella della finale. Si esibiranno sul palco nuovamente tutti e 25 i big in gara e al termine verrà proclamato il vincitore. Dopo il successo riscosso nella serata delle cover, secondo molti addetti ai lavori una delle migliori degli ultimi anni, nell’ultima serata Amadeus sarà affiancato da Sabrina Ferilli, la quale sarà co-conduttrice di questa ultima serata. Super ospiti anche per la serata conclusiva: insieme all’attrice romana infatti, ci saranno Fabio Rovazzi e Marco Mengoni. Appuntamento questa sera, 5 febbraio a partire dalle ore 20.45, con la diretta tv che sarà disponibile su Rai 1 (streaming su Rai Play). Achille Lauro – “Domenica” Aka7even – “Perfetta così” Ana Mena – ... Leggi su sportface (Di sabato 5 febbraio 2022) Il Festival diè giunto alla quinta ed ultima, quella della. Si esibiranno sul palco nuovamente tutti e 25 i big in gara e al termine verrà proclamato il vincitore. Dopo il successo riscosso nelladelle cover, secondo molti addetti ai lavori una delle migliori degli ultimi anni, nell’ultimaAmadeus sarà affiancato da Sabrina Ferilli, la quale sarà co-conduttrice di questa ultima. Super ospiti anche per laconclusiva: insieme all’attrice romana infatti, ci saranno Fabio Rovazzi e Marco Mengoni. Appuntamento questa sera, 5 febbraio a partire dalle ore 20.45, con la diretta tv che sarà disponibile su Rai 1 (streaming su Rai Play). Achille Lauro – “Domenica” Aka7even – “Perfetta così” Ana Mena – ...

