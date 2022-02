Salvini rivendica il Mattarella bis e risponde a Meloni: “Io ho scelto il Paese, lei il suo partito” (Di sabato 5 febbraio 2022) “Io fra il mio partito e il mio Paese ho scelto il mio Paese”: dopo una settimana di attacchi dal fronte Fratelli d’Italia, stavolta è Matteo Salvini a fare un passo in direzione opposta rispetto a Giorgia Meloni. Il centrodestra non ha ancora fatto i conti seriamente con gli strascichi del Mattarella bis e la coalizione oggi appare più spaccata che mai, con la leader di FdI che ha provato a mettere la Lega alle strette: “Scelga con chi stare, se con noi o con il Pd”, e il segretario del Carroccio che rivendica la sua decisione di votare per la conferma del Presidente della Repubblica insieme agli alleati di governo. “Mattarella è stato, è e sarà un ottimo presidente della Repubblica, non andava bene nessuna nostra proposta e allora, ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) “Io fra il mioe il miohoil mio”: dopo una settimana di attacchi dal fronte Fratelli d’Italia, stavolta è Matteoa fare un passo in direzione opposta rispetto a Giorgia. Il centrodestra non ha ancora fatto i conti seriamente con gli strascichi delbis e la coalizione oggi appare più spaccata che mai, con la leader di FdI che ha provato a mettere la Lega alle strette: “Scelga con chi stare, se con noi o con il Pd”, e il segretario del Carroccio chela sua decisione di votare per la conferma del Presidente della Repubblica insieme agli alleati di governo. “è stato, è e sarà un ottimo presidente della Repubblica, non andava bene nessuna nostra proposta e allora, ...

