Pattinaggio artistico | programma 6 febbraio Olimpiadi Pechino 2022 | orari | italiani in gara | ordine di entrata

Il giorno di Lara Naki Gutmann. L'azzurra è pronta a fare il suo debutto alle Olimpiadi di Pechino 2022, nello specifico in occasione dello short program individuale femminile del team event di Pattinaggio artistico, prova da cui verranno definite le cinque squadre che potranno accedere alla fase finale. Proprio il corto femminile sarà quello che aprirà la giornata, esattamente alle ore 02:30 italiane (9:30 locali). Oltre alla trentina saranno della partita atlete di altissimo profilo come la Campionessa Europea Kamila Valieva, la nipponica Wakaba Higuchi, la statunitense Karen Chen e la georgiana Anastasia Gubanova. I risultati della prima prova andranno quindi a sommarsi ai tre dello scorso venerdì. I cinque team che avranno accumulato più punti proseguiranno la gara affrontando ...

