Patatine fritte 1000 strati | deliziati con questa semplice ricetta!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 5 febbraio 2022) Lepiacciono proprio a tutti, grandi e piccini e, nel mondo, ne vengono consumate tantissime ogni giorno. Ma oggi vi proponiamo di cucinarle in un modo diverso, facendole diventare quasi uno sformato, ma che in realtà sono vere e proprie. Seguite il procedimento che vi illustriamo di seguito, dovete troverete anche l’elenco degli ingredienti necessari. Ingredienti Patata 1 kg Pepe 1/2 cucchiaino Patate in polvere 2 cucchiai Olio da cucina 2 cucchiai Sale 1/2 cucchiaino Peperoncino in polvere 1/2 cucchiaino Procedimento Prendete le patate, lavatele e sbucciatele, poi usando un pelapatate tagliate delle fettine sottilissime, fino a quando non avrete terminato le patate. Mettetele in una terrina abbastanza capiente e spolveratele con mezzo cucchiaino di pepe, mezzo di peperoncino ...