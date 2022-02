Minneapolis | afroamericano ucciso in casa dalla polizia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Minneapolis afroamericano

I poliziotti, durante una perquisizione, irrompono nell'appartamento e si avvicinano ad una divano letto, dove la vittima, Amir Locke 22 anni, sotto le lenzuola, sta guardando la tv. Spaventato cerca di alzarsi, impugnando una pistola. I poliziotti irrompono nell'appartamento e si avvicinano ad una divano letto, dove la vittima, Amir Locke 22 anni, sotto le lenzuola, sta guardando la tv. spaventato cerca di alzarsi, impugnando una pistola. La polizia di Minneapolis, Minnesota, ha rilasciato un video shock in cui tre agenti delle squadre speciali fanno irruzione in un appartamento e sparano a un ragazzo afroamericano, uccidendolo.