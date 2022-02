Milan, Pioli: «Vinto contro la squadra migliore, la reazione mi rende felice» (Di sabato 5 febbraio 2022) Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo nel derby contro l’Inter. Le dichiarazioni del tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Inter-Milan. ESULTANZA – «Ho fatto una risata rivedendo la corsa, ma ero felice per i miei giocatori che non hanno mai mollato contro una squadra molto forte. È una vittoria che ci deve dare più convinzione, abbiamo gli stessi punti dello scorso. Andiamo oltre i nostri limiti ma c’è ancora molto da fare». SODDISFAZIONE – «Dobbiamo continuare a crederci, gli ostacoli sono insormontabili per chi non ci crede. Non abbiamo ancora fatto niente ma è ovvio che sia una grandissima soddisfazione vincere in casa dell’Inter contro la migliore del campionato. Ora ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 febbraio 2022) Stefanoha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo nel derbyl’Inter. Le dichiarazioni del tecnico rossonero Stefanoha parlato ai microfoni di DAZN dopo Inter-. ESULTANZA – «Ho fatto una risata rivedendo la corsa, ma eroper i miei giocatori che non hanno mai mollatounamolto forte. È una vittoria che ci deve dare più convinzione, abbiamo gli stessi punti dello scorso. Andiamo oltre i nostri limiti ma c’è ancora molto da fare». SODDISFAZIONE – «Dobbiamo continuare a crederci, gli ostacoli sono insormontabili per chi non ci crede. Non abbiamo ancora fatto niente ma è ovvio che sia una grandissima soddisfazione vincere in casa dell’Interladel campionato. Ora ...

