Marocco, il bimbo caduto nel pozzo: prosegue la corsa contro il tempo (Di sabato 5 febbraio 2022) In Marocco i soccorritori stanno concentrando tutti i loro sforzi per cercare di salvare Rayan, il bambino di cinque anni rimasto intrappolato in un pozzo da ormai quattro giorni. La complessa e ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 5 febbraio 2022) Ini soccorritori stanno concentrando tutti i loro sforzi per cercare di salvare Rayan, il bambino di cinque anni rimasto intrappolato in unda ormai quattro giorni. La complessa e ...

Agenzia_Ansa : In Marocco è entrata nella fase più delicata l'operazione per salvare il piccolo Ryan, il bimbo di 5 anni bloccato… - Agenzia_Ansa : Marocco, bimbo di 5 anni è in fondo a un pozzo da 40 ore, come Alfredino. Si trova a 60 metri di profondità. Tutti… - fanpage : Tutto il mondo con il fiato sospeso. Il piccolo Rayan 'parla e risponde alle domande' dopo quasi 5 giorni nel pozzo… - mariviscamperle : Ryan in fondo al pozzo in Marocco: 2 metri di roccia bloccano gli scavi, si avanza con i picconi, il bimbo di 5 ann… - LorenzoPuliga : RT @Emergenza24: UPDATE [05.02-10:30] #Tamorot #Chefchaouen #Marocco IN CORSO OPERAZIONI DI SALVATAGGIO +++IL BIMBO SI MUOVE E REAGISCE+… -