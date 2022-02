Malore per Mahmood a Sanremo | come sta prima della finale

Leggi su optimagazine

(Di sabato 5 febbraio 2022)per, la notizia circola in rete e riporta di un mancamento accusato dal cantante nelle scorse ore. A poche ore dalladel Festival,sta? Ciò che sappiamo è che è stato soccorso dai sanitari e dai medici presenti dietro le quinte del teatro Ariston. L’intervento è stato immediato e ha scongiurato il peggio.infatti si è sentito male ieri sera, pochi minutidi dover calcare il palco con Blanco per la presentazionecover Il cielo in una stanza. I soccorsi immediati del personale medico hanno scongiurato il peggio: nel caso in cui non si fosse ripreso,sarebbe stato impossibilitato a salire sul palco per presentate la cover. Il motivo del ...