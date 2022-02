Makàri 2 si riparte su Rai 1 | le anticipazioni

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 5 febbraio 2022) Tutto pronto per il ritorno disu Rai 1. Poche sere fa abbiamo visto un Claudio Gioè in formissima sul palco dell’Ariston, annunciare il debutto della seconda stagione die dalla prossima settimana, vedremo su Rai 1 la serie che tanto entusiasmò il pubblico della rete lo scorso anno! Avevamo lasciato Saverio Lamanna deciso a cullarsi nei sogni di gloria letteraria sotto il sole di Màkari, accanto al fido Piccionello, e in attesa di ricongiungersi all’amata Suleima, volata a Milano per realizzare i propri sogni. Cosa potrebbe andare storto? Più o meno tutto. Avevamo anche pensato che Suleima potesse essere incinta, lo aveva pensato anche Lamanna a dire il vero. Ma non ci sono novità da questo punto di vista. C’è però una seconda stagione ricca di colpi di scena che ci aspetta… Nella seconda stagione della fortunata serie tratta dalle opere ...