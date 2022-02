M5s, Di Maio: “Mi dimetto da comitato garanzia” (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Luigi Di Maio si dimette dal comitato di garanzia del M5s e scrive al presidente Giuseppe Conte e al garante Beppe Grillo. Una lettera, visionata dall’Adnkronos, in cui si invita ad ascoltare le diverse anime del movimento e ad aprirsi a un confronto “che ci permetta davvero di rilanciare il nuovo corso del Movimento 5 Stelle”. “Sono state giornate intense – è l’incipit della lettera – L’elezione del Presidente della Repubblica è un momento importante per la democrazia parlamentare, un momento in cui viene fatta una scelta che segna la storia della Repubblica per i successivi sette anni. Dopo la rielezione del presidente Sergio Mattarella, ho proposto di avviare una riflessione interna al Movimento. Penso che all’interno di una forza politica sia fondamentale dialogare, confrontarsi e ascoltare tutte le voci. Tutte le ... Leggi su italiasera (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Luigi Disi dimette daldidel M5s e scrive al presidente Giuseppe Conte e al garante Beppe Grillo. Una lettera, visionata dall’Adnkronos, in cui si invita ad ascoltare le diverse anime del movimento e ad aprirsi a un confronto “che ci permetta davvero di rilanciare il nuovo corso del Movimento 5 Stelle”. “Sono state giornate intense – è l’incipit della lettera – L’elezione del Presidente della Repubblica è un momento importante per la democrazia parlamentare, un momento in cui viene fatta una scelta che segna la storia della Repubblica per i successivi sette anni. Dopo la rielezione del presidente Sergio Mattarella, ho proposto di avviare una riflessione interna al Movimento. Penso che all’interno di una forza politica sia fondamentale dialogare, confrontarsi e ascoltare tutte le voci. Tutte le ...

