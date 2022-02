LIVE Sanremo 2022 4 febbraio in DIRETTA | Jovanotti e Morandi trionfano nella serata delle Cover! Mahmood e Blanco sempre in testa

SanremoRai : Puoi seguire la 4ª serata del Festival di Sanremo ?? in TV su Rai1 ?? sulle frequenze di Radio2 ?? in streaming su R… - fanpage : #festivaldisanremo Emma domina letteralmente il palco con 'Ogni volta è così', pazzesca - fanpage : #festivaldisanremo22 Sangiovanni saluta 'Franci': si tratta di Madame! - infoitinterno : Pagelle e look Sanremo 4 febbraio 2022 LIVE: Divina Iva, Morandi con Jovanotti fa impazzire l'Ariston, Michele Brav… - News24_it : Sanremo 2022, scaletta quarta serata: chi vince la serata cover, la classifica generale dei cantanti in diretta - F… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sanremo

'Oggi provo a raggiungere, e spero proprio di poter salire anche io questa sera sul palco ... Le Vibrazioni, dirette si spera dal maestro Vessicchio, presenteranno 'and let die', il brano ...Il gruppo, insieme a Sophie and the Giants, si è cimentato in una cover di 'and let die', il ...aver ricevuto la telefonata di Amadeus che le proponeva di condurre con lui il festival di. ...«Vorremmo vederti più spesso a Sanremo», dice Amadeus a Grignani ... si è cimentato in una cover di «Live and let die», il brano scritto da Paul McCartney per la colonna sonora dell ...Sanremo 2022: la diretta minuto per minuto della quarta serata ... 21.29: La Giannetta annuncia la quarta cover della serata: Le Vibrazioni con Live And Let Die di Paul McCartney, insieme a Sophie and ...