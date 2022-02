Le Iene | annunciati i due conduttori | c’è anche Belen Doccia fredda per la Marcuzzi

(Di sabato 5 febbraio 2022) La nuova edizione de Leha due nuoviRodriguez affirà un uomo, è stata scartata Alessia. A quanto paretornerà in televisione come conduttrice, questa… L'articolo provda Ultimaparola.com.

Advertising

ParliamoDiNews : Le Iene, annunciati i due super conduttori della nuova edizione! #iene #annunciati #super #conduttori #nuova… - IsaeChia : #LeIene, annunciati i due super conduttori della nuova edizione! -

Ultime Notizie dalla rete : Iene annunciati

Isa e Chia

...circa mille ragazzini si ritrovarono in centro a Treviso per assistere ai pestaggivia ... La difendi ruggendo davanti alle. La newsletter del Corriere del Veneto Se vuoi restare ...E tra i titolic'era quello di cui andiamo a parlare nella recensione di Reservation ... e fa capolino anche il poster de Le) e ad altezza ragazzino, che mescola libertà, irriverenza e ...Le Iene ecc. Ad un certo punto però alcuni mesi fa la conduttrice ha fatto un annuncio che ha lasciato tutti senza parole. La donna ha infatti annunciato la sua intenzione di lasciare Mediaset dopo ...A confermare il gossip sulla prossima conduzione del programma di Davide Parenti, Le Iene, è stato il blog DavideMaggio.it, che in merito scrive: Come annunciato da Davide Maggio su Instagram, i ...