La mostra | realizzata grazie a uno scambio di prestiti tra Russia e Italia | è lo spunto per un confronto tra i due artisti

Leggi su iodonna

(Di sabato 5 febbraio 2022) "Velázquez per Ceruti": laè a Brescia guarda le foto Un’occasione preziosa quella offerta da Velázquez per Ceruti: ammirare,a un prestito dell’Ermitage, Il pranzo, l’opera del maestro spagnolo mai esposta in. Laè loper untra il lavoro di Velázquez e la produzione di Ceruti, a partire dalla loro particolarità stilistiche. Tra i lavori esposti Ritratto di due ragazze (in alto), I calzolai e Due poveri in un bosco. Giacomo Ceruti detto il Pitocchetto, “Donne che ...