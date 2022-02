Inter-Milan: Calhanoglu bersagliato dalla Curva Sud! (Di sabato 5 febbraio 2022) Non si placa la rabbia dei tifosi del Milan contro il loro ex beniamino Hakan Calhanoglu. Come riportato da TMW la Curva rossonera ha intonato diversi corsi al grido di: “Calhanoglu figlio di p*****a” durante il riscaldamento. Hakan Calhanoglu Il passaggio dall’altra parte del naviglio non è stato perdonato dai tifosi del Milan. Il colpo è stato raddoppiato quando durante il derby d’andata il centrocampista turco ha deciso di esultare con le mani alle orecchie sotto la Curva sud. Come si può comprendere facilmente non corre buon sangue da nessuna delle due parti. Leggi su rompipallone (Di sabato 5 febbraio 2022) Non si placa la rabbia dei tifosi delcontro il loro ex beniamino Hakan. Come riportato da TMW larossonera ha intonato diversi corsi al grido di: “figlio di p*****a” durante il riscaldamento. HakanIl passaggio dall’altra parte del naviglio non è stato perdonato dai tifosi del. Il colpo è stato raddoppiato quando durante il derby d’andata il centrocampista turco ha deciso di esultare con le mani alle orecchie sotto lasud. Come si può comprendere facilmente non corre buon sangue da nessuna delle due parti.

Advertising

lapoelkann_ : Inter-Milan di domani alle 18 sarà preceduta da bellissima iniziativa da parte dei tifosi rossoneri che distribuira… - iomatrix23 : Oggi è @Inter - @acmilan Qual è il primo ricordo che ti viene in mente quando pensi al #deebydellamadonnina ? ????… - Inter : 1?? + 8?? | IVAN ZAMORANO ? Vi ricordate questo gol nel #DerbyMilano? ?? Scrivetelo nei commenti e guardate se ave… - mmmessjj : RT @peppe_v88: Schema Inter: attacco sulle fasce, percussioni centrali con Dzeko boa, tiri da fuori, uno/due. Schema Milan: palla a Tonal… - AlebottAlessan : RT @AliprandiJacopo: #Mourinho: “La #ASRoma è piccola agli occhi del potere. Come si può cambiare questa cosa? Non lo so. Il rosso a #Zanio… -