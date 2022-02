Incidente mortale a Dragona | perde la vita un 30enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 5 febbraio 2022) Terribilenel tardo pomeriggio di oggi, 5 febbraio, nel X Municipio. Lo scontro è avvenuto in via Calvignano, a, ta un’auto e una moto. Are lail centauro, un ragazzo di circa 30 anni residente a Milano e attualmente nella Capitale per per motivi di lavoro.laun giovane centauro L0 scontro è avvenuto intorno alle ore 17:50. Ancora non si conosce l’esatta dinamica del sinistro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo, e le pattuglie della polizia locale del X gruppo di Roma Capitale che stanno effettuando i rilievi per stabilire quanto accaduto. su Il Corriere della Città.