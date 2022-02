Il Milan ribalta l’Inter con Giroud, si prende il derby e riapre la corsa per lo scudetto (Di sabato 5 febbraio 2022) Il Milan vince in rimonta 2-1 il derby contro l’Inter riaprendo la corsa scudetto per i rossoneri che si portano a -1 dalla capolista. l’Inter passa in vantaggio al 38? con Perisic. Nella ripresa sale in cattedra Giroud, il francese pareggia al 75? e tre minuti più tardi firma il sorpasso. La classifica ora vede il Diavolo salire a 53 punti, uno in meno degli uomini di Inzaghi. La prima emozione dell’incontro è un gol annullato all’Inter, al 9? Perisic crossa per Dumfries sul secondo palo, l’olandese insacca da posizione defilata ma il guardalinee annulla per fuorigioco del croato. Poco dopo tracciante di Brozovic con palla deviata da Kalulu, Maignan con un colpo di reni si salva. È l’Inter a fare la gara con i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) Ilvince in rimonta 2-1 ilcontrondo laper i rossoneri che si portano a -1 dalla capolista.passa in vantaggio al 38? con Perisic. Nella ripresa sale in cattedra, il francese pareggia al 75? e tre minuti più tardi firma il sorpasso. La classifica ora vede il Diavolo salire a 53 punti, uno in meno degli uomini di Inzaghi. La prima emozione dell’incontro è un gol annullato al, al 9? Perisic crossa per Dumfries sul secondo palo, l’olandese insacca da posizione defilata ma il guardalinee annulla per fuorigioco del croato. Poco dopo tracciante di Brozovic con palla deviata da Kalulu, Maignan con un colpo di reni si salva. Èa fare la gara con i ...

