Il finale della fiera (Di sabato 5 febbraio 2022) L’apoteosi dell’AmaTer prosegue costante anche alla quarta serata, quella delle cover che si porta a casa uno share bulgaro da 60.5% per un totale di 11 milioni e 738 mila. Con picchi durante l’esibizione di Achille Lauro e Loredana Bertè e Jovanotti. Serata che modifica ma non stravolge la classifica del Festival. In testa rimane il duo formato da Mahmood e Blanco; ma al secondo posto sale Gianni Morandi, che anche con il sostegno di Jovanotti ha vinto la gara … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 5 febbraio 2022) L’apoteosi dell’AmaTer prosegue costante anche alla quarta serata, quella delle cover che si porta a casa uno share bulgaro da 60.5% per un totale di 11 milioni e 738 mila. Con picchi durante l’esibizione di Achille Lauro e Loredana Bertè e Jovanotti. Serata che modifica ma non stravolge la classifica del Festival. In testa rimane il duo formato da Mahmood e Blanco; ma al secondo posto sale Gianni Morandi, che anche con il sostegno di Jovanotti ha vinto la gara … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

lorepregliasco : Sanremo non faceva il 60% di share in una serata non finale dal 1995 (l'edizione forse più di successo della storia… - Raiofficialnews : ? #Sanremo2022, gli ospiti della serata finale ?? #5febbraio @SanremoRai @RaiUno @RaiRadio2 @RaiPlay - chiellini : Ho organizzato con @2WatchOfficial il mio primo torneo di FIFA22 sull'app 2WATCH Esports! In palio la maglia dell… - giogiup : RT @darkap89: Martin Österdahl, supervisore #Eurovision è a Sanremo. Lui svedese, dice di sentirsi italiano. Sarà alla finale di #Sanremo20… - fedepalmi : RT @darkap89: Martin Österdahl, supervisore #Eurovision è a Sanremo. Lui svedese, dice di sentirsi italiano. Sarà alla finale di #Sanremo20… -