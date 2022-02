Green Pass illimitato: come ottenerlo dal 7 febbraio 2022 (Di sabato 5 febbraio 2022) Green Pass illimitato: da lunedì 7 febbraio sarà in vigore la modifica della durata della certificazione verde. Una novità che non stravolge la quotidianità per molti, ma che è disciplinata da disposizioni che è bene conoscere. Anche perché sono in molti ad aver contratto l'infezione e devono destreggiarsi tra le diverse linee guida per ciascuna situazione. Green Pass illimitato, perchè non ha più scadenza A partire dall'1 febbraio la durata del Green Pass era stata limitata a sei mesi. In precedenza chi aveva fatto la seconda dose poteva beneficiare della valenza della certificazione verde per nove mesi. L'importanza del booster ha fatto sì che si sia scelto di ridurre i tempi. Ad indurre, invece, la decisione di ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 5 febbraio 2022): da lunedì 7sarà in vigore la modifica della durata della certificazione verde. Una novità che non stravolge la quotidianità per molti, ma che è disciplinata da disposizioni che è bene conoscere. Anche perché sono in molti ad aver contratto l'infezione e devono destreggiarsi tra le diverse linee guida per ciascuna situazione., perchè non ha più scadenza A partire dall'1la durata delera stata limitata a sei mesi. In precedenza chi aveva fatto la seconda dose poteva beneficiare della valenza della certificazione verde per nove mesi. L'importanza del booster ha fatto sì che si sia scelto di ridurre i tempi. Ad indurre, invece, la decisione di ...

