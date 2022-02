Giugliano | dà fuoco alla casa e minaccia di lanciarsi dal tetto | salvato dai Carabinieri

(Di sabato 5 febbraio 2022) Cronaca di Napoli: idihannoe poi denunciato un uomo che aveva datodove viveva in affitto per poire didal. Idella Sezione Radiomobile diin Campania sono intervenuti presso l’abitazione di un cittadino di origini romene. L’uomo aveva appiccato un incendio

I Carabinieri disono intervenuti presso l'abitazione di un cittadino di origini romene. L'uomo aveva ... dopo aver forzato il cancello di ingresso insieme ai vigili del, sono riusciti a ...... perché non sono state trovate ferite da arma dao da taglio sul corpo della ragazza. Il cadavere è stato portato nell'istituto di Medicina legale dell'ospedale diper gli ...Giugliano in Campania: dà fuoco all’appartamento e poi minaccia di lanciarsi dal tetto. I Carabinieri lo salvano e poi lo denunciano I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Giugliano in Campania ...GIUGLIANO – I Carabinieri della Sezione Radiomobile di ... I militari sono intervenuti sul posto e, dopo aver forzato il cancello di ingresso insieme ai vigili del fuoco, sono riusciti a raggiungere ...