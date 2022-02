Gasperini | ' Posso solo ringraziare Gosens | è stato un perno della squadra'

(Di sabato 5 febbraio 2022) L'emergenza è (quasi) finita, l'Atalanta non più senza pace va verso la frazione di campionato in cui di solito inizia a pigiare sull'acceleratore, per il decollo che negli ultimi tre anni l'ha ...

L'emergenza è (quasi) finita, l'Atalanta non più senza pace va verso la frazione di campionato in cui di solito inizia a pigiare sull'acceleratore, per il decollo che negli ultimi tre anni l'ha ...ha poi parlato degli indisponibili: "Koopmeiners sta bene, Duvan spero di recuperarlo ... c'è sempre qualche preoccupazione, madire che anche lui ha una convinzione diversa, oggi ...(ANSA) - BERGAMO, 05 FEB - "Non posso che ringraziare Gosens". Gian Piero Gasperini approfitta della conferenza stampa alla vigilia del Cagliari per salutare il suo pupillo passato all'Inter nella ..."Non posso che ringraziare Gosens". Così Gian Piero Gasperini approfitta della conferenza stampa alla vigilia del Cagliari per salutare il suo giocatore passato all'Inter nella sessione invernale del ...