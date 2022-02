Covid Toscana: 30 morti (19 donne e 11 uomini), oggi 5 febbraio. E 6.648 contagi (Di sabato 5 febbraio 2022) Sono 30 i morti per coronavirus, oggi 5 febbraio 2022, in Toscana. Si tratta di 19 donne e 11 uomini con età media di 86 anni i (8 a Firenze, 2 a Prato, 3 a Pistoia, 4 a Massa Carrara, 1 a Lucca, 3 a Pisa, 4 a Livorno, 1 a Arezzo, 4 a Siena). E sono 6.648 i nuovi contagiati (3.086 confermati con tampone molecolare e 3.562 da test rapido antigenico) con età media di 38 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 5 febbraio 2022) Sono 30 iper coronavirus,2022, in. Si tratta di 19e 11con età media di 86 anni i (8 a Firenze, 2 a Prato, 3 a Pistoia, 4 a Massa Carrara, 1 a Lucca, 3 a Pisa, 4 a Livorno, 1 a Arezzo, 4 a Siena). E sono 6.648 i nuoviati (3.086 confermati con tampone molecolare e 3.562 da test rapido antigenico) con età media di 38 anni L'articolo proviene da Firenze Post.

