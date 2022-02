Covid, morto il biologo no vax Franco Trinca: aveva 69 anni. “Avrebbe rifiutato l’intubazione” (Di sabato 5 febbraio 2022) aveva posizioni negazioniste e no vax che aveva espresso pubblicamente e anche in televisioni in alcune trasmissioni. È morto ieri all’ospedale di Città di Castello Franco Trinca, biologo, 69 anni. Secondo quanto riporta Perugia Today, “il biologo e nutrizionista perugino era stato ricoverato per Covid, con una polmonite bilaterale, a Città di Castello in condizioni non preoccupanti, poi la situazione si era aggravata, fino la decesso avvenuto ieri. Trinca Avrebbe rifiutato l’intubazione”. Dando notizia della morte dell’amico biologo, l’avvocato Alessandro Fusillo, animatore del gruppo Telegram e del sito Difendersi Ora e in prima linea nella lotta a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022)posizioni negazioniste e no vax cheespresso pubblicamente e anche in televisioni in alcune trasmissioni. Èieri all’ospedale di Città di Castello, 69. Secondo quanto riporta Perugia Today, “ile nutrizionista perugino era stato ricoverato per, con una polmonite bilaterale, a Città di Castello in condizioni non preoccupanti, poi la situazione si era aggravata, fino la decesso avvenuto ieri.”. Dando notizia della morte dell’amico, l’avvocato Alessandro Fusillo, animatore del gruppo Telegram e del sito Difendersi Ora e in prima linea nella lotta a ...

stanzaselvaggia : È morto per polmonite da Covid il biologo no vax Franco Trinca, spesso ospite in tv. Ha rifiutato fino all’ultimo,… - DavidPuente : Tutto ciò si poteva evitare - Corriere : Il biologo no vax Franco Trinca morto di Covid. In tv sosteneva le cure a base di vitamine - lore944 : RT @gayburg: È morto di Covid il biologo no-vax Franco Trinca - news_bologna : Covid: morto a 53 anni il titolare del Grand Hotel Rimini -