Cinema, arriva in sala l’ultimo storico concerto dei Beatles sul tetto della Apple (Di sabato 5 febbraio 2022) Correva l’anno 1969, era il 30 gennaio, e i Beatles si davano appuntamento per l’ultimo, indimenticabile concerto sul tetto del palazzo della Apple Cops a Savile Row (Londra). Oggi a 53 anni di distanza quel live, rimasterizzato in formato Dolby Atmos da Giles Martin e Sam Okel, è diventato un album disponibile su diverse piattaforme di streaming online. Le immagini che ritraggono John Lennon, Paul McCartney, Geroge Harrison e Ringo Starr suonare e cantare sotto il cielo di Londra sono state, invece, completamente restaurate in 4K dal regista Premio Oscar Peter Jackson e inserite nel documentario, disponibile sulla piattaforma di streaming video Disney+, “The Beatles: Get Back”. Il concerto integrale, in formato video, arriverà nei ... Leggi su ildenaro (Di sabato 5 febbraio 2022) Correva l’anno 1969, era il 30 gennaio, e isi davano appuntamento per, indimenticabilesuldel palazzoCops a Savile Row (Londra). Oggi a 53 anni di distanza quel live, rimasterizzato in formato Dolby Atmos da Giles Martin e Sam Okel, è diventato un album disponibile su diverse piattaforme di streaming online. Le immagini che ritraggono John Lennon, Paul McCartney, Geroge Harrison e Ringo Starr suonare e cantare sotto il cielo di Londra sono state, invece, completamente restaurate in 4K dal regista Premio Oscar Peter Jackson e inserite nel documentario, disponibile sulla piattaforma di streaming video Disney+, “The: Get Back”. Ilintegrale, in formato video, arriverà nei ...

